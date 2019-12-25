Новый вид мозазавра получил название Gavialimimus almaghribensis.

Палеонтологи открыли новый ископаемый вид морских рептилий. Об этом сообщили канадские ученые из Университета Альберты для издания Journal of Systematic Palaeontology. Они описали в публикации новый мид мозазавров. Эти существа были вершиной в пищевой цепи мирового океана. Сейчас науке известно о более чем десяти видов мозазавров. Они обитали на территории современного Марокко около 70 млн лет назад. Их рост достигал 17 метров.

Нам удалось подтвердить гипотезу, согласно которой внешний вид мозазавров менялся в зависимости от ареала. И это весьма важная деталь в мозаике, которую мы пытаемся сложить при изучении вымерших морских рептилий авторы исследования

Новый вид получил название Gavialimimus almaghribensis. Его представители имели более узкую и длинную морду, а также соединенные зубы. Последние напомнили исследователям о зубах гариалов (родственников крокодилов). Существа охотились на жертв определенного типа.

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