Матч "Зенита" и "Спартака" начался с минуты молчания

Спортсмены и зрители вспомнили всех павших в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня, 7 мая, на "Газпром Арене" проходит матч "Зенита" и "Спартака". Игра началась с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил читатель Piter.tv

С капитанской повязкой на поле вышел Дуглас Сантос. Кроме того, с первых минут зрители увидели Михаила Кержакова, Вячеслава Караваева, Родригао, Роберта Ренана, Вильмара Барриоса, Далера Кузяева, Малкома, Матео, Андрея Мостового.

На 13-й минуте гол в ворота "Спартака" забил Клаудиньо. На данный момент идет второй тайм. Пока счет 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

На "Газпром Арене" сегодня 48 893 зрителей. Перед игрой они увидели выступление группы "Тату".

Ранее на Piter.tv: в Дни Латинской Америки в Петербурге пройдет международный футбольный турнир "Под флагом дружбы".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"