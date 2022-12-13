Стало известно, кто из "Зенита" будет играть против "Спартака"

За 2,5 часа до начала матча открылся "Фан-Променад". Перед фанатами выступила группа t.A.T.u.

Сегодня, 7 мая, на "Газпром Арене" игроки "Зенита" сыграют со "Спартаком". Матч начнется в 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

С капитанской повязкой на поле выйдет Дуглас Сантос. Кроме того, с первых минут зрители увидят Михаила Кержакова, Вячеслава Караваева, Родригао, Роберта Ренана, Вильмара Барриоса, Далера Кузяева, Малкома, Матео, Андрея Мостового.

На скамье запасных будут Александр Васютин, Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Вендел, Зелимхан Бакаев, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.



За 2,5 часа до начала матча открылся "Фан-Променад". Перед фанатами выступила группа t.A.T.u.

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Фото: пресс-служба ФК "Зенит"