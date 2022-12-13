Матч СКА-"Торпедо" закончился для петербургской команды вторым поражением подряд

Нижегородцы победили со счётом 2:1 в серии буллитов.

В понедельник, 30 января, в Ледовом дворце прошёл хоккейный матч между петербургским СКА и нижегородским "Торпедо". Армейцы потерпели второе поражение подряд в серии буллитов.

Основное время завершилось ничьёй со счётом 1:1. Шайбу в ворота "Торпедо" забросил Дмитрий Яшкин, а со стороны гостей шайбу точным ударом отметился Максим Летунов. Решающий буллит остался за нападающий\м "Торпедо" Артёмом Михеевым. Таким образом, игра закончилась счётом 2:1 в пользу команды из Нижнего Новгорода.

Отметим, что, несмотря на ряд поражений, петербуржцы продолжают занимать лидирующую позицию в турнирной таблице.

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Фото: СКА