Финал гран-при России по фигурному катанию перенесён из Сочи в Петербург

Кроме того, в городе на Неве состоится Финал Кубка Федерации.

Финал Гран-при РФ по фигурному катанию перенесли, который ранее планировали провести в Сочи, состоится в Петербурге. Информация об этом в понедельник, 23 января, был опубликована на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Кроме того, в городе на Неве пройдёт Финал Кубка Федерации.

Юниоры откатают свою программу с 1 по3 марта. Выступления взрослых фигуристов состоятся с 3 по 5 марта.

Ранее мы сообщили о том, что хоккей стал самым популярным видом спорта у петербуржцев на зимних играх в Пекине.

Фото: fsrussia.ru (Михаил Шаров)