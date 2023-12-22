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Матч СКА-"Куньлунь" состоится в Петербурге
Сегодня, 9:20
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Матч СКА-"Куньлунь" состоится в Петербурге

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Изначально команды должны были сыграть на домашней арене "Драконов" в Мытищах, но стадион был отдан под проведение фестиваля спортивных единоборств.

СКА примет "Куньлунь Ред Стар" на "СКА Арене" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

Изначально команды должны были сыграть на домашней арене "Драконов" в Мытищах, но стадион был отдан под проведение фестиваля спортивных единоборств. По этой причине "Куньлунь" запросил у петербургского клуба проведение матча на "СКА Арене".

СКА принял предложение "Драконов". Позже КХЛ согласовала перенос матча чемпионата.

Ранее стало известно, чем занимались Владимир Путин и Александр Лукашенко на "СКА Арене".

Фото: СКА (архив)

Теги: санкт-петербург, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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