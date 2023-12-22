Матч СКА-"Куньлунь" состоится в Петербурге

СКА примет "Куньлунь Ред Стар" на "СКА Арене" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба петербургского хоккейного клуба.
Изначально команды должны были сыграть на домашней арене "Драконов" в Мытищах, но стадион был отдан под проведение фестиваля спортивных единоборств. По этой причине "Куньлунь" запросил у петербургского клуба проведение матча на "СКА Арене".
СКА принял предложение "Драконов". Позже КХЛ согласовала перенос матча чемпионата.
Ранее стало известно, чем занимались Владимир Путин и Александр Лукашенко на "СКА Арене".
Фото: СКА (архив)
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