Стало известно, чем занимались Владимир Путин и Александр Лукашенко на "СКА Арене"

Президенты осмотрели знаковую спортивную стройку Северной столицы.

Главы Союзного государства посетили с официальным визитом спортивно-концертный комплекс "СКА-Арена". Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга. Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыли на объект в сопровождении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

Александр Беглов сообщил, что на 13 гектарах вокруг СКА Арены разбит городской парк. Высажено порядка тысячи полноразмерных деревьев высотой от 4 до 6 метров. Создано несколько зон для спорта и отдыха. В спортивной зоне расположились футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки, а также павильон для комфортной смены одежды и душевая.

"СКА Арена" - это самая большая крытая ледовая арена в мире, которая может вместить 21 520 болельщиков или 23 000 зрителей на концертах и других мероприятиях. Комплекс включает в себя не только Большую ледовую арену, но и Малую ледовую арену, помещения для занятий фитнесом и 25-метровый бассейн. Эта арена предназначена для проведения соревнований более чем по 20 видам спорта. Она также является домашней ареной для хоккейного клуба СКА. "СКА Арена" была построена в рекордно короткие сроки в рамках инвестиционного соглашения с городом.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга