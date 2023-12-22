  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, чем занимались Владимир Путин и Александр Лукашенко на "СКА Арене"
Сегодня, 19:42
200
Butenko Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, чем занимались Владимир Путин и Александр Лукашенко на "СКА Арене"

0 0

Президенты осмотрели знаковую спортивную стройку Северной столицы.

Главы Союзного государства посетили с официальным визитом спортивно-концертный комплекс "СКА-Арена". Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга. Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыли на объект в сопровождении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

Александр Беглов сообщил, что  на 13 гектарах вокруг СКА Арены  разбит городской  парк. Высажено порядка  тысячи полноразмерных деревьев высотой от 4 до 6 метров. Создано несколько зон для спорта и отдыха. В спортивной зоне расположились   футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки, а также павильон для комфортной смены одежды  и душевая.

"СКА Арена" - это самая большая крытая ледовая арена в мире, которая может вместить 21 520 болельщиков или 23 000 зрителей на концертах и других мероприятиях. Комплекс включает в себя не только Большую ледовую арену, но и Малую ледовую арену, помещения для занятий фитнесом и 25-метровый бассейн. Эта арена предназначена для проведения соревнований более чем по 20 видам спорта. Она также является домашней ареной для хоккейного клуба СКА. "СКА Арена" была построена в рекордно короткие сроки в рамках инвестиционного соглашения с городом.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Теги: александр беглов, александр лукашенко, владимир путин, роман ротенберг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии