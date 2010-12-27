СКА потерпел поражение в матче с ЦСКА

Это второй проигрыш петербургского клуба в текущем сезоне.

Матч между армейскими хоккейными клубами завершился победой ЦСКА. Петербуржцам не удалось забить шайбу в ворота противника, в то время как московской команде удалось это сделать трижды.

ЦСКА открыли счет уже на девятой минуте матче, остальные голы были забиты на 26-й и 60-й минуте.

Согласно статистике игры, петербургский клуб вел по количеству вбрасываний и силовых приемов.

"Петербуржцы не уступили гостям в игровом плане, но все-таки проиграли", - подвела итог пресс-служба СКА.

Предыдущий матч хоккейной команды из Петербурга закончился победой, СКА обыграл "Сибирь" со счетом 4:2. Свое первое поражение в текущем сезоне клуб потерпел 6 сентября в игре с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.

Встреча с ЦСКА состоялась 13 сентября в Ледовом дворце. Матч начался без задержек, несмотря на перебои с электричеством. Дело в том, что вечером в пятницу на подстанции на улицы Коммуны, 7 произошел пожар.

Фото: пресс-служба СКА