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СКА потерпел поражение в матче с ЦСКА
Сегодня, 22:50
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СКА потерпел поражение в матче с ЦСКА

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Это второй проигрыш петербургского клуба в текущем сезоне.

Матч между армейскими хоккейными клубами завершился победой ЦСКА. Петербуржцам не удалось забить шайбу в ворота противника, в то время как московской команде удалось это сделать трижды. 

ЦСКА открыли счет уже на девятой минуте матче, остальные голы были забиты на 26-й и 60-й минуте. 

Согласно статистике игры, петербургский клуб вел по количеству вбрасываний и силовых приемов. 

"Петербуржцы не уступили гостям в игровом плане, но все-таки проиграли",

- подвела итог пресс-служба СКА. 

Предыдущий матч хоккейной команды из Петербурга закончился победой, СКА обыграл "Сибирь" со счетом 4:2. Свое первое поражение в текущем сезоне клуб потерпел 6 сентября в игре с "Автомобилистом" из Екатеринбурга. 

Встреча с ЦСКА состоялась 13 сентября в Ледовом дворце. Матч начался без задержек, несмотря на перебои с электричеством. Дело в том, что вечером в пятницу на подстанции на улицы Коммуны, 7 произошел пожар.

Фото: пресс-служба СКА

Теги: ска, цска
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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