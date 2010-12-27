Матч СКА-ЦСКА оказался под угрозой срыва из-за пожара на подстанции на улицы Коммуны

В Ледовом дворце несколько раз выключался свет.

В пятницу, 13 сентября, хоккейный матч СКА-ЦСКА едва не оказался под угрозой срыва из-за ЧП на улицы Коммуны, 7. Вечером в Красногвардейском районе загорелись трансформаторные будки на подстанции №92, 62 дома остались без электричества.

Инцидент произошел в 19:20 за 10 минут до начала матча в Ледовом дворце. На проспекте Пятилеток несколько раз выключался свет, однако к началу игры электропитание восстановили, но вот предыгровое шоу пришлось перенести на перерыв между первым и вторым периодом.

Спустя час после начала матча игру ведет ЦСКА. На девятой и двадцать шестой минуте матча игроки московского клуба забилишайбу в ворота СКА.

Фото: пресс-служба СКА