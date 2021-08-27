Сегодня суд выберет наказание для женщины, обвиненной по трем уголовным статьям.

Мать рассказала об истязаниях девочки-маугли из Талдома. Юратэ-Алприка Рейнэ прибыла на судебное заседание. Сегодня фигурантке дела должны вынести приговор. Ранее сторона обвинения запросила для женщины лишение свободы на срок в четыре года. наказание, по версии следователей, подозреваемой следует отбывать в колонии общего режима.

Я её не била, не кричала. А то, что в таком грязном состоянии ребёнок содержался, это Александр… мать малышки

Напомним, что в марте 2021 года представители закона отправились за подозрительным мужчиной 65-ти лет. В его доме правоохранительные органы обнаружили шестилетнюю девочку, которая была без одежды. Медики зафиксировали ее истощенное состояние. Ребенок воспитывался в антисанитарных условиях. Оказалось, что мать девочки оставила ее на даче знакомого в 2018 году, после чего переехала в Москву. там она жила вместе со старшей дочерью.Женщину обвинили по трем уголовным делам: за истязание, неисполнение родительских обязанностей и возбуждение ненависти. В социальных сетях полиция нашла в ее аккаунте признаки пропаганды идеологии фашизма.

Появилось видео допроса матери найденной в Талдоме истощенной девочки.

Фото и видео: Telegram / LifeShot