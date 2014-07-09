Мюзикл "Маугли"

История о мальчике, которого воспитала стая волков, становится антиутопией современности. В постановке соединяются добрая сказка и придуманная реальность техномира.
На сцене театра затронут идею "мертвого мира", утратившего ценности. В нем правят исполинские механические звери. Будут использоваться ростовые и планшетные куклы.
А этим холодным зверям противопоставлены люди, хранящие ценности любви, дружбы и заботы о ближнем. Маугли пока не стал его частью, однако чувствует, что этот путь – верный.
Фото: estrada.spb.ru
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