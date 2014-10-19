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Спектакль "Шум за сценой"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Шум за сценой"

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Спектакль "Шум за сценой" покажут 24 октября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 16 лет.

Комедия по пьесе Майкла Фрейна предоставит возможность заглянуть за кулисы театра. "Шум за сценой" – спектакль, в котором все идет не по плану, а ближе к финалу происходящее становится только абсурднее. 

В центре сюжета – наскоро собранная актерская труппа, артисты за несколько часов до премьеры репетируют пьесу. Их главная задача – прорекламировать спонсора, производителя консервированных сардин. 

Театр эстрады имени Аркадия Райкина представит свою интерпретацию знаменитой комедии. 

Фото: estrada.spb.ru

Теги: комедия, театр эстрады имени аркадия райкина
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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