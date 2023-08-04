В Талдоме суд вынес приговор по делу о незаконном обороте драгоценных металлов

Общая масса драгоценностей составила почти 163 кг на сумму более 7,3 млн рублей.

В Талдоме суд вынес приговор в отношении двух мужчин по делу о незаконном обороте драгоценных металлов. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

В опубликованном релизе отмечается, что в период с марта 2018-го по март 2020 годов Михаил Седов и Эдуард Сясин незаконно произвели непромышленным способом аффинажа драгоценные металлы. Среди произведенного были серебро, золото и палладий. Общая масса драгоценностей составила почти 163 кг на сумму более 7,3 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Седов был приговорен к трем года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года со штрафом 200 тысяч рублей. Сясин получил два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев со штрафом 200 тысяч рублей.

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Видео: Telegram / Прокуратура Московской области