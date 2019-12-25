Прокуратура Петербурга помогает женщине, которой угрожал убийством бывший заключенный

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, мужчина не так давно освободился из колонии и распивал спиртное в компании своей знакомой. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и мужчина схватил женщину за шею и начал угрожать убийством.
Женщина восприняла угрозы серьезно и обратилась с заявлением в полицию. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга восстанавливает жилищные права петербуржцев
Фото: Piter.TV
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