Прокуратура Петербурга восстанавливает жилищные права петербуржцев

Петербургская прокуратура следит за качеством жилья и принимает меры по восстановлению прав горожан.

Прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения жилищного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, управляющей компанией ООО "Жилкомсервис № 1 Выборгского района" ненадлежащим образом исполнялись обязанности по содержанию общего имущества жителей дома № 13 корп. 1 по улице Хошимина.

На стенах имелись многочисленные отслоения штукатурки. По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководства ООО "Жилкомсервис № 1 Выборгского района" внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занимается делом мужчины, которого пытались выгнать из квартиры друга в День защитника Отечества.

Фото: Piter.TV