Прокуратура Петербурга занимается делом мужчины, которого пытались выгнать из квартиры друга в День защитника Отечества

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, которого знакомый выгонял из квартиры. Из-за этого у них завязалась драка.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в День защитника Отечества обвиняемый расписывал спиртные напитки со своими друзьями в квартире на проспекте Стачек. Однако в ходе застолья один из гостей потребовал, чтобы обвиняемый ушел.

Мужчина уходить не захотел, поэтому получил от недовольного гостя удар по лицу ногой. После этого завязалась драка, обвиняемый схватил нож и ударил им потерпевшего.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV