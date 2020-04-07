Суд Петербурга отправил в колонию ревнивца за причинение вреда здоровью, несмотря на ребенка, больных родителей и службу в ВС РФ

Петербургский суд рассмотрел дело о причинении вреда здоровью из-за ревности обвиняемого. Теперь он будет отбывать срок в колонии общего режима.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении ревнивца, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, осенью прошлого года обвиняемый в кафе на улице Восстания из-за конфликта ударил мужчину ножом. Как пояснил сам потерпевший, конфликт возник на почве ревности подсудимого своей возлюбленной к бывшему сожителю, кем и является потерпевший.

Ранее мужчина уже был судим, однако он имеет больных родителей, ребенка, опыт службы в ВС РФ, а также выплатил 50 тысяч рублей потерпевшим. Но суд не оставил мужчину без наказания – теперь его ждет 4,5 года общего режима.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга поддержала обвинение в деле мужчины, ударившего ножом прохожего и укусившего полицейских.

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