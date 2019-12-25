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Мать и дочь уволились из-за стриптиза в морге
Сегодня, 20:37
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arteliseev

Мать и дочь уволились из-за стриптиза в морге

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Заведующий отделом судмедэкспертизы в морге Виктор Василенко временно отстранен от руководящей должности.

Сегодня, 24 февраля, две сотрудницы Бюро судебно-медицинских экспертиз в Петербурге подали заявления об увольнении. Мать и дочь работали медсестрой и медицинским регистратором в том морге, стриптиз с праздника Дня защитника Отечества которого попал на видео. Об этом сообщила "Фонтанка".

Комитет здравоохранения отметил, что вопрос не решен, женщин пока отстранили, как и заведующего отделом Виктора Василенко. 

"Все решения будут завтра. Проверка продолжается", – отметили в Смольном.

Ранее мы писали, что кусок металла из фуры влетел в каршеринг на КАД.

Фото: pixabay.com

Теги: петербург, стриптиз в морге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 21:35

А что тут всех так взволновало? Поздравляли мужчин. Не в прозекторской же стриптиз исполняли! Зачем на пустом месте раздувать что-то?!

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Аноним
Сегодня 21:31

Жуть!

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