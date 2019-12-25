Мать и дочь уволились из-за стриптиза в морге

Заведующий отделом судмедэкспертизы в морге Виктор Василенко временно отстранен от руководящей должности.

Сегодня, 24 февраля, две сотрудницы Бюро судебно-медицинских экспертиз в Петербурге подали заявления об увольнении. Мать и дочь работали медсестрой и медицинским регистратором в том морге, стриптиз с праздника Дня защитника Отечества которого попал на видео. Об этом сообщила "Фонтанка".

Комитет здравоохранения отметил, что вопрос не решен, женщин пока отстранили, как и заведующего отделом Виктора Василенко.

"Все решения будут завтра. Проверка продолжается", – отметили в Смольном.

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