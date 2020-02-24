Кусок металла из фуры влетел в каршеринг на КАД

Петербуржцы поделились видеозаписью в соцсетях.

Сегодня, 24 февраля, петербуржец поделился записью с видеорегистратора, на которой видно, как с фуры срывается кусок металла и прилетает в машину каршеринга.

В комментариях под записью горожане смеются над ситуацией: "неужели виновен не каршеринг?". Чем закончится ситуация, найдут ли водителя грузовика и признают ли его виновным, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Рыбацком сгорел бесхозный дом.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".