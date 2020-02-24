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arteliseev
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Кусок металла из фуры влетел в каршеринг на КАД

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Петербуржцы поделились видеозаписью в соцсетях.

Сегодня, 24 февраля, петербуржец поделился записью с видеорегистратора, на которой видно, как с фуры срывается кусок металла и прилетает в машину каршеринга. 

В комментариях под записью горожане смеются над ситуацией: "неужели виновен не каршеринг?". Чем закончится ситуация, найдут ли водителя грузовика и признают ли его виновным, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что в Рыбацком сгорел бесхозный дом.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: авария, кад, каршеринг, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 20:49

Не зря говорят знающие люди в камере, что водители каршеринга чаще других попадают в ДТП

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