Праздник 23 февраля в петербургском морге попал на видео

На кадрах с вечеринки засветилась голая девушка, исполняющая эротический танец.

В пятницу, 21 февраля, в сеть попало видео празднования Дня защитника Отечества в петербургском морге. Об этом сообщило издание "Фонтанка" в своем Telegram-канале.

На кадрах с вечеринки засветилась стриптизерша. Девушка с оголенным бюстом и в пилотке, исполняет эротический танец. В небольшой комнате собрались посмотреть на это зрелище практически все сотрудники учреждения. По данным издания, вечеринка прошла в СПб ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы".

Напомним, что это учреждение, подведомственное Комитету по здравоохранению Смольного.

Ранее мы сообщали о том, что момент спасения мужчины из Фонтанки попал на видео.

Видео: скриншоты "Фонтанка" / Telegram