Мать Анастасии Кочервей прокомментировала пропажу дочери

Женщина сообщила, что Анастасия выходила на связь не так давно.

В Петербурге проводится проверка следствия по факту пропажи экс-участницы шоу "Дом-2" Анастасии Кочервей. Ситуацию телеканалу "360" прокомментировала мать девушки Ирина, которая на данный момент находится в Краснодаре.

По предварительным данным, в одной из рек Северной столицы был найден труп Анастасии. Женщина отправится на опознание дочери в Северную столицу. Она не может озвучивать подробности до окончания проверки.

Пока абсолютно ничего не ясно, ничего не понятно. Настя выходила на связь не так давно. То, что какой-то труп нашли, — не совпадает по времени. Ирина, мать Анастасии Кочервей

Напомним, что обнаружение тела Кочервей прокомментировала подруга звезды "Дома-2": по её словам, у девушки были проблемы с наркотиками и алкоголем. Кроме того, во время нахождения Кочервей в Москве её преследовал неизвестный мужчина с угрозами, добавила собеседница телеканала.

Ранее мы сообщили о том, что следователи подозревают петербуржца в убийстве жены в 2007 году.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Кочервей