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Следователи подозревают петербуржца в убийстве жены в 2007 году
Сегодня, 20:01
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Следователи подозревают петербуржца в убийстве жены в 2007 году

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Во время допроса мужчина дал признательные показания.

В СК Петербурга рассказали о деле мужчины, которого подозревают в убийстве жены в 2007 году. Дело по статье "Убийство" расследуют с сентября 2008 года. Его возбудили после исчезновения жительницы Выборгского района 1978 года рождения, сообщили в СК.

В ходе расследования сотрудники установили причастность 45-летнего петербуржца. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Во время допроса мужчина дал признательные показания. Следователи полагают, что супруги поссорились в квартире на Северном проспекте. В ходе конфликта муж убил жену, затем вывез ее тело на территорию Выборгского района Ленобласти, где закопал в лесном массиве. После этого он обратился в полицию с заявлением о пропаже женщины. Пока тело потерпевшей отыскать не удалось. Расследование продолжается.

Фото: Piter.tv

Теги: жена, показания, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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