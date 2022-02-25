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Пять машин столкнулись на Красносельском шоссе у КАД. Собралась пробка

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Машины заняли две полосы для движения.

ДТП с участием пяти машин спровоцировало пробку на Красносельском шоссе. Авария случилась в районе железнодорожной станции "Горелово".

На данный момент пробка в сторону Петербурга составляет километр, затор есть и на встречном движении. 

Легковушки, попавшие в аварию, заняли две полосы для движения. По словам очевидца, они встали "аккуратно" и проезду не мешают. О пострадавших не сообщается.

В целом "Яндекс.Карты" оценивают дорожную ситуацию с пробками утром 25-го февраля на 4 балла. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге продлили "желтый уровень" погодной опасности. 

Видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / Илья Прокофьев

Фото: Алексей Зимов

Теги: дтп, массовое дтп, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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