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В Петербурге продлили "желтый уровень" погодной опасности
Сегодня, 22:34
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В Петербурге продлили "желтый уровень" погодной опасности

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Петербуржцев просят соблюдать осторожность, а водителей воздержаться от поездок или проявлять особой осторожность на дорогах. 

В Петербурге продлили "желтый уровень" погодных условий до 21:00 25 февраля. В городе поднялся сильный ветер с порывами до 15-18 м/с. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в Смольном. 

Петербуржцев просят соблюдать осторожность, а водителей воздержаться от поездок или проявлять особой осторожность на дорогах. 

В пятницу, 25 февраля, в Петербурге Петербурге ожидается облачная, днём с прояснениями погода. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночное время температура воздуха составит около нуля градусов, днем – +2…+4 градусов тепла. 

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём слабо повышаться.

Фото: Piter.tv
 

Теги: желтый уровень, погодная опасность, спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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