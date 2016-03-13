В Петербурге продлили "желтый уровень" погодной опасности

Петербуржцев просят соблюдать осторожность, а водителей воздержаться от поездок или проявлять особой осторожность на дорогах.

В Петербурге продлили "желтый уровень" погодных условий до 21:00 25 февраля. В городе поднялся сильный ветер с порывами до 15-18 м/с. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в Смольном.

Петербуржцев просят соблюдать осторожность, а водителей воздержаться от поездок или проявлять особой осторожность на дорогах.

В пятницу, 25 февраля, в Петербурге Петербурге ожидается облачная, днём с прояснениями погода. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночное время температура воздуха составит около нуля градусов, днем – +2…+4 градусов тепла.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём слабо повышаться.

Фото: Piter.tv

