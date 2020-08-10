Массовое ДТП на КАД в районе Ржевки собрало четырехкилометровую пробку

Из-за нескольких ДТП на внутреннем кольце КАД на трассе образовалась огромная пробка. Петербуржец снял затор на видео.
Пробка растянулась на 4,5 км от развязки с Рябовским шоссе до развязки с улицей Косыгина, где и произошли аварии.
Еще одно ДТП случилось на встречном направлении. Судя по кадрам, там столкнулись несколько легковых автомобилей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Красносельском районе Петербурга ищут поджигателей автомобилей.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Фото: "Яндекс.Карты"
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