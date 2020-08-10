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В Красносельском районе Петербурга ищут поджигателей автомобилей

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Все машины полностью выгорели.

Полиция разыскивает злоумышленников, из-за которых загорелись три легковых автомобиля в Красносельском районе Петербурга. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. 

Сообщение о пожаре по дворе дома №41 на улице Пограничника Гарькавого поступило в четвертом часу ночи 9-го августа. Полицейские установили, что по неизвестной причине загорелись "Фольгсваген" и два "ВАЗ", автомобили стояли рядом. 

Салоны автомобилей полностью выгорели, обошлось без пострадавших. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Ранее Piter.TV опубликовал видео с загоревшимся грузовиком на Ветеранов. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

 

Теги: поджег, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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