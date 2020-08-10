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Возгорание грузовика на проспекте Ветеранов попало на видео

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По факту случившегося возбудили уголовное дело.

На проспекте Ветеранов загорелся грузовик после действий неизвестного злоумышленника. Инцидент полностью попал на видео.

Сообщение о возгорании автомобиля у дома №131 по проспекту Ветеранов поступило в 3 часа ночи 9 августа. Полицейские установили, что ранее неизвестный мужчина подошел к "Исузу", разбил неустановленным предметом стекло окна водительской двери, после чего грузовик загорелся. 

Обошлось без пострадавших, у транспортного средства выгорел салон. На данный момент устанавливается размер материального ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у мужчины диагностировали клиническую смерть после ДТП на Ветеранов. 

Видео: Piter.TV 

Теги: возгорание, грузовик, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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