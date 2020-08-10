Возгорание грузовика на проспекте Ветеранов попало на видео

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

На проспекте Ветеранов загорелся грузовик после действий неизвестного злоумышленника. Инцидент полностью попал на видео.

Сообщение о возгорании автомобиля у дома №131 по проспекту Ветеранов поступило в 3 часа ночи 9 августа. Полицейские установили, что ранее неизвестный мужчина подошел к "Исузу", разбил неустановленным предметом стекло окна водительской двери, после чего грузовик загорелся.

Обошлось без пострадавших, у транспортного средства выгорел салон. На данный момент устанавливается размер материального ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у мужчины диагностировали клиническую смерть после ДТП на Ветеранов.

Видео: Piter.TV