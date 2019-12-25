  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У мужчины диагностировали клиническую смерть после ДТП на Ветеранов
Сегодня, 8:06
125
nadezhda_sib

У мужчины диагностировали клиническую смерть после ДТП на Ветеранов

0 0

Авария произошла в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Водитель скрылся после ДТП с пострадавших в Красносельском районе. Об этом рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, авария произошла около часа ночи 10-го августа у дома №141 по проспекту Ветеранов. Автомобиль белого цвета сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода мужчину, на вид ему около 55 лет. В результате столкновения пешеход находится в состоянии клинической смерти. Водитель скрылся с места ДТП, его личность и транспортное средство устанавливаются.

По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что при повороте на проспекте Большевиков водитель авто въехал в столб. 

Фото: pixabay.com 

Теги: авария, дтп, клиническая смерть, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии