У мужчины диагностировали клиническую смерть после ДТП на Ветеранов

Авария произошла в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Водитель скрылся после ДТП с пострадавших в Красносельском районе. Об этом рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, авария произошла около часа ночи 10-го августа у дома №141 по проспекту Ветеранов. Автомобиль белого цвета сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода мужчину, на вид ему около 55 лет. В результате столкновения пешеход находится в состоянии клинической смерти. Водитель скрылся с места ДТП, его личность и транспортное средство устанавливаются.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что при повороте на проспекте Большевиков водитель авто въехал в столб.

Фото: pixabay.com