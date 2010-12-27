  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Массовые сокращения прошли в УВД на метрополитене
Сегодня, 7:58
148
lesjasap

Массовые сокращения прошли в УВД на метрополитене

0 0

Подземка сократила сотрудников.

Первого октября в Петербурге прекратили существования три отдела УВД на метрополитене. Канал 78.ru сообщил о массовых сокращениях. Издание ссылается на собственные источники. 

Известно, что увольнения также затронули подразделения уголовного розыска, отдела дознания, штаб и собаководов. Сотрудников заменили ротой патрульно-постовой службой по охране и сопровождению поездов. Специалисты будут выполнять трудовые обязанности на девяти стационарных постах узловых станциях метро. На остальных платформам представители закона появятся в рамках патрулирования. За это отвечают три сотрудника полиции.

Ранее Piter.tv писал о том, что иностранцы в Петербурге получат собственный QR-код.

Фото: Piter.tv
 

Теги: метрополитен, сокращения сотрудников, увд
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии