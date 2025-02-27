Маск заявил об угрозах в свой адрес из-за сокращения госрасходов

Глава DOGE уведомил, при каком сценарии Америку ждет банкротство.

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и Space X, миллиардер, руководитель Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск признался, что получает угрозы в свой адрес из-за проводимой его ведомством работы по сокращению государственных расходов. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе выступления на первом заседании кабинета министров при администрации президента-республиканца Дональда Трампа. Мероприятие состоялось в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне.

Если так будет продолжаться, страна де-факто станет банкротом. Это не опция. Это существенная вещь. Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти. Илон Маск, глава DOGE

Илон Маск не уточнил, от кого именно получает опасные сообщения. Он добавил, что несмотря на масштабные планы по сокращению государственных служащих в стране, власти намерены сохранить все необходимые рабочие места, а также тех сотрудников, которые хорошо выполняют свои обязанности.

Трамп пригрозил увольнением госслужащим, если они не ответят на требование Маска.

Фото и видео: YouTube / Defense Now