Американец рассказал, почему для США SpaceX лучше, чем российская компания.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Россия хорошо справляется с полетами на МКС. Такое заявление бизнесмен сделал в интервью для сатиристического издания Babylon Bee. Основатель компаний SpaceX и Tesla оценил действия иностранных коллег по работе с отправкой экипажей на Международную космическую станцию. Однако он добавил, что подобные полеты ранее слишком дорого обходились Вашингтону.

SpaceX доставляет американских и неамериканских астронавтов на МКС. Раньше США зависели в этом от России, и она делает хорошую работу, но запрашивает безумные деньги. Илон Маск, бизнесмен

По мнению специалиста, благодаря SpaceX затраты Америки на доставку астронавтов значительно упали. Маск добавил, что эти деньги остаются внутри государства, а именно поэтому люди ценят SpaceX.

Илон Маск заявил о выполненном обещании по продаже акций Tesla.

Фото: Российское общество Знание