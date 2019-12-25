Американский миллиардер продал часть своих акций.

Илон Маск заявил о выполненном обещании по продаже акций Tesla. Во время интервью юмористическому американскому изданию The Babylon Bee генеральный директор компании электромобилей заметил, что реализовал достаточно акций фирмы. Он продал 10% от своего пакета.

Я продал достаточно акций, чтобы получить почти 10% и покрыть расходы на исполнение опционов. Илон Маск, бизнесмен

Пользователь MarketWatch уточнил, что миллиардер Илон Маск реализовал опционы на покупку 16,4 миллиона акций. Купить их можно было по 6,24 доллара за одну ценную бумагу. Таким образом предприниматель фактически увеличил свою долю в компании.

В Финляндии блогер взорвал Tesla Model 3 с манекеном Илона Маска.

Фото: CNN Business