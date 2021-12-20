В Финляндии блогер взорвал Tesla Model 3 с манекеном Илона Маска

Владелец электрокара решил, что ему выгоднее избавить от Tesla, чем платить за ремонт аккумулятора.

Блогер из Финляндии Туомас Катайнен возмутился дорогим ремонтом электрокаров Tesla и поэтому просто решил взорвать машину. Об этом сообщило издание Insideevs.

В сервисном центре финну сказали, что в его Tesla Model S 2013 года поврежден аккумулятор. Замена сломанной детали обошлась бы в 20 тысяч евро (1,7 миллиона рублей). Владелец электрокара решил, что ему выгоднее избавить от Tesla, чем платить за ремонт.

Блогер посадил на борт манекен в виде главы Tesla Илона Маска и взорвал машину. Для этого ему понадобилось 30 килограммов взрывчатки.

Ранее Илон Маск выступил против финансовой поддержки США на покупку электромобилей.

Видео: Youtube/Pommijätkät