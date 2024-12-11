Глава DOGE сделает упор в работе на эффективность правительства США.

Американский миллиардер Илон Маск считает, что законодательство США все запрещает и ничего не разрешает. Соответствующее заявление сделал местный предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla, руководитель профильного ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск. Иностранец выступил по видеоконференции для участников Всемирного правительственного саммита, организованного в Дубае. По словам эксперта, властям из Вашингтона важно стремиться к сокращению уровня регуляции на государственном уровне.

С каждым годом появляется все больше законов и правил, и в конечном итоге все становится незаконным и ничего не разрешается. И сейчас у нас сложилась такая ситуация. Илон Маск, глава DOGE

В качестве основной задачи своего ведомства DOGE Илон Маск обозначил сокращение штатов сотрудников в федеральном правительстве и усиление подотчетности гражданам. Илон Маск добавил, что следует восстановить власть народа и обеспечить экономический рост за счет сокращения государственных расходов.

Маск прогнозирует рост ВВП США на 4-5% в год благодаря DOGE.

Фото и видео: YouTube / Reuters