Маск считает, что программы USAID не должны были существовать

Глава DOGE напомнил о том, что ведомство финансировало устаревшие или нелепые проекты.

Американские государственные программы Агентства США по международному развитию (USAID) не должны были существовать и не заслуживали выделяемых на них денежных средств от налогоплательщиков. Соответствующее заявление сделал местный предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla, руководитель профильного ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск. Иностранец выступил по видеоконференции для участников Всемирного правительственного саммита, организованного в Дубае. По словам эксперта, речь идет, в том числе, о том, что финансируемые ведомством проекты давно устарели. В частности, на сайте сайте Национального фонда поддержки демократии до сих пор опубликована фотография встречи экс-президента США Рональда Рейгана и бывшего генерального секретаря ЦК КПСС и президента Советского Союза Михаила Горбачева.

Мы много внимания уделили деятельности USAID. Когда мы изучали эти программы, мы постоянно задавались вопросом: почему они вообще существуют, какая в этом есть необходимость? Например, Национальный фонд поддержки демократии. Добились ли они демократии? Сомневаюсь. Илон Маск, глава DOGE

Илон Маск добавил, что не является противником демократии.

Маск считает, что законодательство США все запрещает и ничего не разрешает.

Фото и видео: YouTube / Reuters