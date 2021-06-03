Маск призвал США сократить расходы, чтобы избежать банкротства

Миллиардер из США напомнил о бюрократических проблемах США.

Американский предприниматель, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что США двигаются к банкротству, поэтому федеральному правительству необходимо сократить государственные расходы. Соответствующей информацией бизнесмен поделился со слушателями в YouTube-подкасте известного местного телеведущего Джо Рогана. Эксперт шоу уточнил, что оборонный бюджет страны составляет около одного триллиона долларов ежегодно. При этом процентные платежи по государственному долгу США сейчас превышают бюджет Пентагона и продолжают увеличиваться с каждым месяцем.

Америка на пути к банкротству. Мы должны сократить государственные расходы, иначе мы просто обанкротимся. Агентств в США почти в два раза больше, чем лет, которые существует эта страна. <...> Это безумие. Илон Маск, миллиардер

Илон Маск считает, что власти в Белом доме даже не знают о том, сколько "государственных агентств существует", а их количество достигает 450 ведомств только на федеральном уровне.

Маск назвал ложью слова Харрис о том, что военных США нет в зарубежных военных конфликтах.

Фото и видео: YouTube / PowerfulJRE