Маск назвал ложью слова Харрис о том, что военных США нет в зарубежных военных конфликтах

Миллиардер напомнил о дезинформации, которую транслируют власти США.

Американский предприниматель, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск Илон Маск назвал "наглой ложью" слова действующего вице-президента страны и кандидата на высший государственный пост от Демократической партии Камалы Харрис о том, что ни одного военнослужащего США сейчас нет в зоне боевых действий за границей. Соответствующей информацией бизнесмен поделился со слушателями в YouTube-подкасте известного местного телеведущего Джо Рогана.

Вице-президент обладает информацией обо всех военных, находящихся в зоне боевых действий, как официально, так и неофициально. Ее слова были наглой, абсолютно нелепой и откровенной ложью. Илон Маск, миллиардер

Камала Харрис утверждала, что "впервые в истории США" нет ни одного действующего военнослужащего из рядов американских вооруженных сил, который бы находился в зоне зарубежных военных конфликтов. Однако в реальности страна разместила сеть из одной тысячи военных баз, охватывающей весь мир. В более чем 80 странах находятся по меньшей мере 170 тысяч американских солдат. Большая часть из них присутствует в Японии, Южной Кореи и Японии.

Маск заявил, что выборы в США станут последними, если Трамп не победит.

Фото и видео: YouTube / PowerfulJRE