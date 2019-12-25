Маск предложил Байдену освободить осужденных за наркотики в США

Американский эксперт оценил ситуацию с осуждением Бриттни Грайнер в России.

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX И Tesla Илон Маск предложил президенту и лидеру Белого дома Джо Байдену освободить всех осужденных за наркотики в США. Таким образом бизнесмен прокомментировал усилия администрации Вашингтона по возвращению домой баскетболистки Бриттни Грайнер. Соответствующее мнение гость высказал на YouTube-канале в шоу Full Send Podcast. Он оценил приговор, который был вынесен в России в отношении иностранной спортсменки, которая незаконно провезла гашишное масло в страну.

Если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам. Илон Маск, бизнесмен

Илон Маск считает, что людей не следует лишать свободы за ненасильственные действия.

Маск дал прогноз по рецессии в США.

Фото и видео: YouTube / Full Send Podcast