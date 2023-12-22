Маск посетил Освенцим и причислил себя к "вдохновленным" евреям

Американец посетил антисемитскую конференцию в Кракове.

Американский предприниматель Илон Маск, заподозренный в антисемитизме на фоне обострения ближневосточного конфликта, посетил Освенцим. Иностранный бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla выступил на мероприятии, организованном Европейской еврейской ассоциацией (​​European Jewish Association). Конференция была посвящена проблеме антисемитизма и проводилась на территории польского города Краков. Иностранный гость подчеркнул, что ставит перед социальной сетью Х цель "быть лучшим источником правды в мире".

В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически "вдохновленный" еврей. Если бы соцсети существовали тогда, это невозможно было бы скрыть, это было бы невозможно, если бы была свобода слова. Илон Маск, бизнесмен из США

Дополнительно бизнесмен посетил музей концентрационных лагерей смерти Аушвиц-Биркенау. По итогам поезди он отметил, что был глубоко что потрясен просмотром экспозиции. Илон Маск полагает, что ему требуется несколько дней на то, чтобы все впечатления от увиденного улеглись и он смог их внятно сформулировать.

Маск заявил, что климатические изменения не угрожают человечеству гибелью.

Фото и видео: YouTube / European Jewish Association