В США указали на стремление элит реализовать собственные цели, не обращая внимание на национальные интересы.

Американский предприниматель, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что западные политики, которые поддерживают региональные конфликты, хотят победы на президентских выборах в США "марионеточного" кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, потому что тогда войн на мировой арене станет больше. Соответствующей информацией бизнесмен поделился со слушателями в YouTube-подкасте известного местного телеведущего Джо Рогана.

Разжигатели войн хотят марионеточного режима Харрис, потому что тогда войн станет больше. Илон Маск, миллиардер

Ранее кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп неоднократно говорил журналистам о том, что при нем не было украинского кризиса и прочих региональных конфликтов. Иностранный политик подчеркивал, что если бы он находился у власти в Белом доме, не произошло бы обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он пообещал решить проблему между Москвой и Киевом в первый же день после победы на выборах.

Маск заявил, что в Голливуде заставляют поддерживать Харрис.

Фото и видео: YouTube / PowerfulJRE