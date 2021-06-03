Маск заявил, что в Голливуде заставляют поддерживать Харрис

Миллиардер из США рассказал о молчаливых угрозах артистам.

мериканский предприниматель, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что актеры Голливуда сталкиваются с давлением, им приходится публично поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на выборах президента США из-за угроз отказа в дальнейших съемках и контрактах. Соответствующей информацией бизнесмен поделился со слушателями в YouTube-подкасте известного местного телеведущего Джо Рогана.

Знаменитостям звонит кто-то влиятельный в Голливуде, этот человек говорит: "Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу, хотя это ваше личное дело. Но если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут <...>, вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов. Илон Маск, миллиардер

Гость шоу добавил, что те влиятельные лица, которые звонят актерам Голливуда, не пытаются угрожать звездам напрямую, а напротив, они разговаривают очень приветливо и доброжелательно.

Маск призвал США сократить расходы, чтобы избежать банкротства.

Фото и видео: YouTube / PowerfulJRE