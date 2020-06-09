Его заявленный срок эксплуатации – 16 лет.

Машины Tesla получат "бесконечный" аккумулятор. Речь идёт о батарее, которую создаёт компания совместно с CATL. Она рассчитана на один миллион миль пробега — это примерно 1,6 миллиона километров.

Аналогичные аккумуляторы поставят и на Model 3 на рынке в Китае — в конце 2020 или в начале 2021 года. В CATL сообщили, что создание батарей закончено и можно приступать к серийному производству. Их заявленный срок эксплуатации – 16 лет.

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Видео: Youtube/ KrASIA