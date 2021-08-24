Marvel выпустила полный трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Накануне в Сети появилась пиратская версия анонса кинокартины.

Marvel выпустила официальный трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

Студия приняла решение опубликовать трейлер раньше запланированного срока по той причине, что днем ранее в интернет была слита его пиратская версия - видеоролик снимали на камеру смартфона с экрана другого девайса.

Детали сюжета не раскрываются. Режиссером фильма является Джон Уоттс. Главную роль в киноленте исполнил Том Холланд. Его коллегами по съемочной площадке стали Мариса Томей, Бенедикт Камбербэтч, Дж.К. Симмонс, Энгаури Райс и другие актеры.

Премьера фильма запланирована на 16 декабря текущего года.

Ранее на форуме "Армия-2021" презентовали трейлер фильма "Небо" о российских летчиках в Сирии.

Видео: Youtube / Marvel Entertainment