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На форуме "Армия-2021" презентовали трейлер фильма "Небо" о российских летчиках в Сирии

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Фильм основан на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" прошла презентация трейлера фильма "Небо". На большие экраны фильм должен выйти 7 октября.

Режиссером фильма выступил Игорь Копылов. Кинокартина основана на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Съемки проходили на объектах Минобороны России.

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Видео: Youtube/Central Partnership

Теги: армия-2021, трейлер фильма небо
Категории: Новости России, Лента новостей,

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