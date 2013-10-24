На форуме "Армия-2021" презентовали трейлер фильма "Небо" о российских летчиках в Сирии

Фильм основан на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" прошла презентация трейлера фильма "Небо". На большие экраны фильм должен выйти 7 октября.

Режиссером фильма выступил Игорь Копылов. Кинокартина основана на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Съемки проходили на объектах Минобороны России.

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Видео: Youtube/Central Partnership