В Сеть слили трейлер нового фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Том Холланд исполнит главную рол в кинокартине.

В Сети слили трейлер нового фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Главную роль в кинокартине исполниЛ Том Холланд. Появившийся в интернете ролик пытаются удалить представители компании Sony Pictures и Disney. Так, всем пользователям, которые разместили ролик на своих страницах, приходит уведомление о нарушении авторских прав.

Стоит подчеркнуть, что снимали видеоролик на мобильный телефон с экрана другого смартфона. Трейлер планируется редактировать.

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Видео: Youtube/YOSFEX