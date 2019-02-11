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Marvel показала первый тизер фильма "Тор: Любовь и гром"

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Картина выйдет в июле текущего года.

Представители американской киностудии Marvel показали первый тизер нового фильма киновселенной "Мстителей" под названием "Тор: Любовь и гром". Режиссером картины выступил Тайка Вайтити. История будет крутиться вокруг того момента, как Тор отправился вместе со Стражами Галактики в путешествие. Главные роли в проекте исполнили Крис Хемсворт, Кристиан Бэйл, Рассел Кроу, Карен Гиллан, Люк Хемсворт, Крис Пратт, Натали Портман и другие. Официальный мировой релиз запланирован на начало июля 2022 года.

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Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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