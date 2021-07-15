Blue Sky Studios решила достойно проститься с белкой, охотившейся за желудем.

Авторы "Ледникового периода" выложили прощальный ролик о белке Скрэт. Короткометражный ролик появился на YouTube-канале студии Blue Sky Studios. Создатели попрощались с персонажем из серии мультфильмов, который во всех частях франшизы охотился за желудем. В результате белка все-таки смогла съесть орех.

Напомним, что анимационную студию 2019 году приобрела компания Disney в результате сделки по покупке основных активов американской кинокомпании 21st Century Fox. В 2021 году фирма объявила о том, что закроет Blue Sky Studios из-за "экономической ситуации". Руководство отметило, что у Disney уже есть другая студия компьютерной анимации — Pixar.

Blue Sky Studios была основана в 1987 году. Она выпустила несколько частей "Ледникового периода", а также "Рио", "Роботы", "Хортон", "Эпик" и "Фердинанд". Последней работой компании стал анимационный фильм "Камуфляж и шпионаж", релиз которого состоялся в 2019 году.

Universal представила новый трейлер фильма "Варяг".

Фото и видео: YouTube / Finale