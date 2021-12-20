В СШа картина выходит 22 апреля.

Кинокомпания Universal представила новый трейлер фильма "Варяг". Сюжет будет разворачиваться в начале десятого века на территории Исландии. История расскажет о наследнике престола по имени принц Амлет. Особа королевских кровей решится отомстить убийцам своего отца. Актерский состав картины пополнили Александр Скарсгард, Николь Кидман, Итан Хоук, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо и певица Бьорк.

В официальный американский прокат кинолента выходит 22 апреля. Прокат фильма в России был отложен на неопределенный срок из-за ситуации, которая происходит на Украине.

Netflix показал трейлер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".

Фото и видео: YouTube / Universal