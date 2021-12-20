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Universal представила новый трейлер фильма "Варяг"
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Universal представила новый трейлер фильма "Варяг"

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В СШа картина выходит 22 апреля.

Кинокомпания Universal представила новый трейлер фильма "Варяг". Сюжет будет разворачиваться в начале десятого века на территории Исландии. История расскажет о наследнике престола по имени принц Амлет. Особа королевских кровей решится отомстить убийцам своего отца. Актерский состав картины пополнили Александр Скарсгард, Николь Кидман, Итан Хоук, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо и певица Бьорк.

В официальный американский прокат кинолента выходит 22 апреля. Прокат фильма в России был отложен на неопределенный срок из-за ситуации, которая происходит  на Украине.

Netflix показал трейлер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".

Фото и видео: YouTube / Universal

Теги: варяг, исландия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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