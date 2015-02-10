Проект выйдет на стриминге 27 мая.

Американский стриминговый онлайн-сервис Netflix показал трейлер четвертого сезона сериала "Очень странные дела". В новых выпусках история будет развиваться спустя полгода после предыдущего сезона, когда персонажи сразились в схватке с монстром. Каждому из героев за шесть месяцев пришлось приспособиться к обновленной жизни. Лукас (актер Калеб Маклафлин) может стать популярным юношей, так как он играет в команде по баскетболу. При этом Макс (Сэди Синк) все еще скорбит по сводному брату Билли. В ролике зрители увидели ее около могилы родственника.

Предположительно, городу вновь будет угрожать опасность, а Одиннадцатой (Милли Бобби Браун), Майку (Финн Вулфхард) и их друзьям предстоит увидеть очередного монстра из потустороннего мира.

Напомним, что телевизионное шоу "Очень странные дела" выходит с 2016 года. Первая часть нового сезона будет выпущена 27 мая 2022 года. Официальная премьера второй половины проекта запланирована только на 1 июля.

HBO показал полноценный трейлер сериала "Мы владеем этим городом" с Джоном Бернталом.

Фото и видео: YouTube / Stranger Things