HBO показал полноценный трейлер сериала "Мы владеем этим городом" с Джоном Бернталом

Выйдет шесть серий мини-сериала.

Американский стриминговый сервис HBO показал полноценный трейлер нового мини-сериала "Мы владеем этим городом" (We Own This City) с актером Джоном Бернталом в главной роли. Режиссеров телевизионного проекта выступает Рейнальдо Маркус Грин, тзвестный по работе над "Королем Ричардом"). Бернтал известен зрпителям по персонажу "Каратель" для Netflix.

Напомним, что новое шоу основано на одноимённой книге о коррупции в американских правоохранительных органах. Сюжет расскажет о сотрудниках полициии из отдела по розыску оружия в Балтиморе, а также о злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции. Сценарий для мини-сериала написали Дэвид Саймон и Джордж Пелеканос (работали над проектами "Прослушка" и "Двойка"). В актёрский состав помимо Бернтала вошли актеры Джош Чарльз и Джейми Гектор.

В общей сложности создатели запланировали шесть выпусков.

Фото и видео: YouTube / HBO